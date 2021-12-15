بعد 60 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر و تونس فى الدور قبل النهائى لكأس العرب

بعد مرور 60 دقيقة ما زال التعادل السلبي هو المسيطر على مباراة منتخب مصر أمام تونس في الدور قبل النهائي للبطولة العربية التي تستضيفها قطر.

بدأ البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر كالتالي :محمد الشناوي و أكرم توفيق و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و عمرو السولية و حمدي فتحي و أحمد زيزو و محمد افشه و حسين فيصل و مروان حمدي.

وجاءت قائمة البدلاء :محمد صبحي و محمود جاد و أحمد ياسين و عمر كمال و مروان داوود و أحمد رفعت و مصطفي فتحي و محمد شريف و مهند لاشين و محمد عبد المنعم و أسامة فيصل ، بينما خرج أيمن أشرف من القائمة للإصابة.

بينما جاء تشكيل تونس كالتالي :حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – بلال العيفة – محمد بن حميدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي – محمد دراجر

خط الهجوم: حنبعل المجبري – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري

مع بداية الشوط الثاني يدفع كيروش بمحمد شريف على حساب محمد مجدي أفشه

يبدأ اللقاء بحماس من الفريقين على أمل أحراز هدف التقدم.

وفي الدقيقة 50 يحصل يوسف المساكني على إنذار بعد التدخل مع أكرم توفيق.

يستمر اللقاء في وسط الملعب دون أي خطورة على أي من مرمى الفريقين سواء المنتخب المصري أو التونسي.

وفي الدقيقة 57 يحتسب الحكم الإيراني ضربة جزاء لصالح تونس ضد أحمد حجازي قبل أن يتراجع الحكم في إحتسابها بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو.

ويلتقى الفائز من مباراة منتخبى مصر وتونس فى النهائى يوم السبت المقبل، على استاد "البيت" فى العاصمة الدوحة، مع الفائز من المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائى، والتى ستجمع منتخبى قطر والجزائر يوم الأربعاء المقبل، على استاد "البيت" فى مدينة الخور القطرية.