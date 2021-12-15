/666365/مأساة-طفلة-رودينا-لاقت-تعذيبا-وحشيا-على-يد-أبوها-وزوجة-أبيها

قالت الطفلة رودينا : «أبويا بيعذبني وبيفضل يضربني من بليل للصبح، كنت بفتكر أنهم أب وأم حلوين وشاطرين لكن بيضربوني، انا أفتكرت أنه هيكون أحسن أب في الدنيا لكن ده لا، أنا عايزة حد يحافظ عليا، كان بيأكلني عيش حاف، أبويا كان بيخليني أمسح الشقة وأغسل المواعين، وكل شوية يضربني من غير سبب، وكسر رجلي وضربني في الحمام كذا مرة، أنا عايزة أروح المدرسة وهو مش راضي، وماما بتقولي أنا مش عايزاكي روحي لأبوكي أنا بشتغل، وزوجة أيويا حرقتني في بطني، بيقولي أنزلي أشتغلي خادمة عشان تصرفي عليا».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مأساة الطفلة رودينا والدها عذبها وأمها طردتها المعصرة وفي سياق آخر اليوم قررت النيابة العامة بالمعصرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها باستدراج طليقها داخل شقتها وقامت بذبحه وهربت بسبب خلافات عائلية ومالية بينهما، كما أمرت النيابة العامة أيضا بسرعة تحريات جهات التحقيق حول الجريمة، والتصريح بدفن الجثة. تفاصيل الجريمة ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بالعثور على جثة عاطل داخل شقة في بدائرة القسم، بالمعاينة والفحص أتضح العثور على جثة شاب يدعى "محمود. م. ع"، 33 سنة عاطل، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وبإجراء التحريات اللازمة لرجال المباحث أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة الضحية ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليها، وجار مناقشتها حول أسباب ارتكاب الجريمة.

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