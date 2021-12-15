/666368/رئيس-هيئة-الرقابة-الإدارية-يجتمع-برئيس-هيئة-مكافحة-الفساد-الفلسطينية-في-شرم-الشيخ

عقد الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اجتماعا مع رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

دوت الخليج مكافحة جرائم الفساد وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الطرفين فى عملية منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب على مكافحة جرائم الفساد. فيلم عن جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد وخلال الجلسة الخاصة لمصر بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، تم عرض فيلم عن جهود الدولة المصرية فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والذى تم عرضة لبيان الممارسات الناجحة والتحديات فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمع برئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.