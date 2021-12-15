أب لـ 151 طفل و يبحث عن العروس الـ 17

تفاعلت مواقع التواصل الأجتماعي مع قصة رجل متزوج من 16 سيدة ولديه 151 طفلا و أطلقو عليه "الأب الأكثر خصوبة في العالم"و نتعرف خلال السطور القادمة علي قصته.

يدعي ميشيك نياندورو، ويبلغ عمره حوالي 66 عاما، حيث كشف ميشيك نياندورو عن فخره بانجاب 151 طفلا من 16 زوجة، و أنه مازال يخطط للزواج من المزيد.

التوقف عن الزواج بوفاته

وصرح ميشيك نياندورو أن تعدد الزوجات مشروع بدأه منذ عام 1983، وأن هذا المشروع سينتهي بموته، و يقول "عندما يزورني الموت سوف أتوقف عن الزواج و انجاب الأطفال"، و أستكمل "أخطط لاستقبال زوجتي السابعة عشر هذا الشتاء و أحضر الاجراءات اللازمة لذلك".

وكان ميشيك نياندورو، عضو سابق في جيس زيميابوي الوطني ولديه حاليا 50 طفلا في مدارس مختلفة عبر مدن زيمبابوي المختلفة.

وذكرت صحيفة تدعي هيرالد، أن ميشيل نياندورو العاطل عن العمل الان، يقضي أيامه بالجلوس في المنزل و يتناول الوجبات، حيث تجلب له زوجاته 16وجبة، الواحدة تلو الأخري.

أب عاطل عن العمل لديه 151 طفل

ويعلق علي ذلك بأن: "كل زوجة تطبخ أفضل ما لديها كل يوم، لأن القاعدة هي أنني أقوم بأكل ما هو لذيذ فقط وأتخلص من ما هو غير لذيذ، كل زوجة تلتزم بهذه القاعدة ولا تنزعج عندما أعيد لها طعامها المطبوخ بطريقة سيئة، هذه هي القاعدة هنا، يجب أن يجعل الطعام المرفوض مطهو أفضل في المرة القادمة".

وأضاف أيضا : "قمت بالزواج من زوجتي الأولى عام 1983 وهي مازالت موجودة، و قمت بالزواج آخر مرة في عام 2015 و قمت باتوقف عن الزواج مؤقتًا لأن الوضع المالي كان غير مستقر ولكن الوضع في تحسن كبير الان، وسأقوم بالزواج من سيدة جديدة في يونيو القادم.

وأكد الرجل أنه لا يشعر بعبء إنجاب أكثر من 150 طفلًا ويوضح مستكملا أنه استفاد بالفعل من عائلته العملاقة، لأن أطفاله يمطرونه بشكل روتيني بالهدايا والمال، بينما تطبخ زوجاته له ويحرصن على ارضائه.

و يقول :"لولا وجود الصعوبات الاقتصادية المؤقتة، لكانت القصة مختلفة، وربما اقتربت من 30 زوجة الآن و 200 طفل وأكثر".