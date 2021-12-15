/666370/التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-مصر-وتونس-بكأس-العرب

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة مصر وتونس في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

منتخب مصر لنصف النهائي

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

تشكيل مصر الرسمي للمباراة :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، حسين فيصل

مطالب الجمهور المصري بقطر

١- عدم تلبية طلبات الجماهير المصريه من تذاكر المباريات بالعدد والمواقع المطلوبه.

٢-تخصيص التذاكر الاغلي سعرا للجماهير المصريه وفي المقابل تخصيص التذاكر الأرخص سعرا لجماهير المنتخبات المنافسه.

٣- توزيع تذاكر مجانيه علي جماهير المنتخبات المنافسه وصلت لاكثر من ١٠٠٠ تذكرة بحجة تعويضهم عن تعطل خدمات المترو في مباريات سابقه وهو نفس ما حدث مع جماهير منتخب مصر في مباريتين ولكن لم يتم توزيع اي تذاكر سواء مجانيه او بمقابل.

٤- تزويد الجماهير المصريه بمعلومات خاطئة عن بعض أسعار التذاكر بموجب رسائل بريد الكتروني تسببت في عزوف الجماهير عن شراؤها نظرا لارتفاع اسعارها المبالغ فيه وغير المبرر.

ومن منطلق حرصًا على نجاح البطولة والظهور بالشكل اللائق وكون الجالية الأكبر صاحبة الحضور الأقوى في كافة المباريات تطالب بتوفير تذاكر تلبي احتياجات الجمهور المصري بأسعار مناسبة، كما تطالب بالمساواة والعدل وتخصيص تذاكر مجانية كما حدث مع جماهير المنتخبات المنافسه.