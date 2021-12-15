برلمانيون يرفضوا قانون ضريبة الدمغة..ويؤكدوا« المواطنين والتجار والمصنعين بيعانوا».. و«القيمة المضافة» جاءت في توقيت رائع للتخفيف من آثار موجة التضخم العالمية

/666372/برلمانيون-يرفضوا-قانون-ضريبة-الدمغةويؤكدوا-المواطنين-والتجار-والمصنعين-بيعانوا-والقيمة-المضافة-جاءت-في-توقيت-رائع-للتخفيف-من-آثار-موجة-التضخم-العالمية

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جلسة لاحقة.

يرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي تعليقات أعضاء مجلس النواب بشأن قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية

قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية

النائب شحاته أبو زيد

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعديلات الحكومة لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأكد أبو زيد، أن الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة أن التعديلات الجديدة لا تفرض ضرائب جديدة بل توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية وهو ما سيكون له نتائج ايجابية في القريب العاجل، كما إن تلك الاعفاءات ستساهم في تشجيع الصناعة المحلية الوطنية.

وأفاد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تلك التعديلات الهامة في قانون الضريبة على القيمة المضافة ستساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وكذلك سرعة تحصيل الضريبة دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس معظم القطاعات.

وأشار أبوزيد إلى أن الاعفاءات الضريبية التي جاءت بالقانون ستكون حافزا لتنشيط الحركة الاقتصادية، وستنعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية، موجها الشكر للرئيس السيسي والحكومة على الاستجابة والتقدم بتلك التعديلات الهامة لمجلس النواب.

النائب محمود عصام

أعلن النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه التام لمشروع القانون المُقدم من الحكومة -وزير المالية- بشأن فرض رسوم وضرائب على دخول المسارح والملاهي.وأكد عصام، خلال بيان له اليوم، أنه لايجب تمويل عجز الموازنة على حساب الفن و الابداع و الثقافة، مشددا علي ضرورة الحفاظ على الذوق العام.

وأكد عصام، خلال بيان له اليوم، أنه لايجب تمويل عجز الموازنة على حساب الفن و الابداع و الثقافة، مشددا علي ضرورة الحفاظ على الذوق العام.

النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، و التي وافق عليها مجلس النواب بالأمس، هامة للغاية في الوقت الراهن، خاصة في ظل موجة التضخم العالمية .

وأكد الجبلاوي، في تصريحات له اليوم، بأن هذه التعديلات التي تمت بناء على توجيهات الرئيس السيسي تضمنت حزمة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، والتي ستؤدي لدعم الاقتصاد الوطني وكذلك ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات ستساهم أيضًا في تحقيق ثبات في أسعار السلع والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأشار الجبلاوي، إلى أهمية التوقيت التي تقدمت به الحكومة بالتعديلات لمجلس النواب، مؤكدًا انها جاءت في توقيت رائع و شديد الحساسية نظرًا لموجة التضخم العالمية بسبب جائحة كورونا، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن للتيسير على المواطنين.

وثمن وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدم تضمين التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، أي أعباء ضريبية جديدة، مؤكدًا أنها ستساهم في تحسين من بيئة الصناعة المحلية وستعمل على جذب المستثمرين للدخول للسوق المحلي.

النائب هاني خضر

أكد النائب هاني خضر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية، فى ظاهره رحمه وفى باطنة السلع المعمرة، التي تمس 100 بالمائة من المواطنين، موضحا أنه لا يوجد منزل فى مصر بدون سلع معمرة، مضيفا” الحكومة عاملة زي اللي فتح محل والدخول ببلاش لكن الخروج بفلوس”.

وأوضح النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، خلال كلمته فى الجلسة العامة للمجلس امس، أنه منذ 2016 بعد تحرير سعر الصرف والمواطنين والتجار والمصنعين يعانوا من تضاعف الأسعار، مشيرا إلى القاعدةو التسويقية “ أنه كلما زاد السعر كلما قل الطلب”، بمايقابله انخافضا فى الأرباح مع زيادة فى الضرائب والتكلفة والمرافق المختلفة كالكهرباء والمياه والغاز.