محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - اعتمد محمد الشريف محافظ الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021 / 2022 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفنى والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات فى 15 يناير المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لهذا العام الدراسى.





ووجه محافظ الإسكندرية، فى بيان، جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، وأصدر تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن امتحانات نصف العام ستبدأ يوم السبت الموافق 15 يناير القادم للصفين الرابع والخامس الابتدائى والأول الإعدادى عام ومهنى وصفوف النقل بالتعليم الفنى (صناعى، زراعى، تجارى، فندقى)، وتبدأ امتحانات الصف الثانى الإعدادى عام ومهنى يوم 16 يناير، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم 22 من يناير، على أن تختتم أعمال الامتحانات بامتحانات الشهادة الإعدادية (للعام والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع) يوم 29 يناير القادم.

وأوضح أن، يوم الأربعاء الموافق 19 يناير المقبل، إجازة رسمية من الامتحانات لمراعاة احتفال الإخوة الأقباط بعيد الغطاس، وكذلك يوم الخميس الموافق 27 يناير احتفالاً بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.