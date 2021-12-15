رئيس الرقابة الإدارية يلتقى نظيره الفلسطينى على هامش مؤتمر شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - بحث الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مع رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد فى فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك فى قضايا منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.





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