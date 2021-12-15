جدة - نرمين السيد - بدأ حى شمال الجيزة، برئاسة أشرف بكر، فجر اليوم، فى رصف الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع الأقصر من شارع بشتيل وحتى شارع المشروع.



جدة - نرمين السيد - بدأ حى شمال الجيزة، برئاسة أشرف بكر، فجر اليوم، فى رصف الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع الأقصر من شارع بشتيل وحتى شارع المشروع. جاء ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز الخطة الاستثمارية للعام الحالى ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رصف شارع الأقصر بحى شمال الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.