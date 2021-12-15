أخبار مصرية

رصف شارع الأقصر بحى شمال الجيزة

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محمد صابر 2021-12-15 18:12 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - بدأ حى شمال الجيزة، برئاسة أشرف بكر، فجر اليوم، فى رصف الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع الأقصر من شارع بشتيل وحتى شارع المشروع.

رصف شارع الأقصر بحى شمال الجيزة

جاء ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز الخطة الاستثمارية للعام الحالى ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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