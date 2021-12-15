القومى للبناء ينظم مؤتمرا دوليا حول العالم الافتراضى Metaverse

جدة - نرمين السيد - ويقام المؤتمر بالتعاون مع المجلس الوطنى للتدريب والتعليم برئاسة الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء السابق ورئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، وبالشراكة مع شركة كمبيوتونى لتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس أنطونيوس ميخائيل وبحضور أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك فى إطار إعادة بناء الدوله المصرية كدولة عظمى تتصدر الفعاليات الكبرى وتواكب التطور العالمى.

ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل العالم الافتراضى واستعراض جميع المعلومات المتعلقه بمصطلح الواقع الافتراضى كما يتم عرض ومناقشة المفاهيم والايجابيات والسلبيات التى قد تؤثر على الاقتصاد والسياسة وأيضا العلاقات الإنسانية.

ويناقش المؤتمر عدة محاور ونقاط أساسية، وهى "الواقع الافتراضى بين الإيجابيات والسلبيات، والثورة الصناعية الرابعة والتنمية الشاملة، والتعليم الجامعى من منظور الواقع الافتراضى، وتأثير الواقع الافتراضى على العلاقات الانسانية، والقبة الرقمية للعبور الزمنى للماضى والمستقبل، والرؤى المستقبلية للمدن فى عصر الميتا فيرس"، ومن خلال هذا المؤتمر سوف يتم تبادل الأفكار ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من ذلك بما يتوافق مع الثقافه العربية.