"الفار" ينقذ مصر من إحتساب ضربة جزاء أمام تونس فى نصف نهائى كأس العرب.. فيديو

أنقذت تقنية الفيديو " VAR" الحكم عقب احتساب ركلة جزاء للمنتخب التونسى على نظيرة المصرى ثم الإلغاء في المباراة التي تجمعهمh حاليا على ستاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب والمقامة حاليا في قطر .

حيث أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل كالتالى : في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

الدفاع : أكرم توفيق و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح.

خط الوسط :عمرو السولية و حمدي فتحي و أحمد زيزو و محمد افشه و حسين فيصل.

الهجوم : مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل منتخب تونس بقيادة منذر الكبير كالتالى " حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – بلال العيفة – محمد بن حميدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي – محمد دراجر

خط الهجوم: نعيم السليتي – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري