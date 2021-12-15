مصطفي فتحي يهدر فرصة هدف محقق فى تعادل منتخب مصر أمام تونس بعد 75 دقيقة

ما زال التعادل السلبي هو المسيطر على مباراة منتخب مصر أمام تونس في الدور قبل النهائي للبطولة العربية التي تستضيفها قطر ، بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء المقام بإستاد 974، كان أهمها إهدار فرصة التقدم للفراعنة عن طريق حمدى فتحى.

بدأ البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر كالتالي :محمد الشناوي و أكرم توفيق و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و عمرو السولية و حمدي فتحي و أحمد زيزو و محمد افشه و حسين فيصل و مروان حمدي.

وجاءت قائمة البدلاء :محمد صبحي و محمود جاد و أحمد ياسين و عمر كمال و مروان داوود و أحمد رفعت و مصطفي فتحي و محمد شريف و مهند لاشين و محمد عبد المنعم و أسامة فيصل ، بينما خرج أيمن أشرف من القائمة للإصابة.

بينما جاء تشكيل تونس كالتالي :حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – بلال العيفة – محمد بن حميدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي – محمد دراجر

خط الهجوم: حنبعل المجبري – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري

مع بداية الشوط الثاني يدفع كيروش بمحمد شريف على حساب محمد مجدي أفشه

يبدأ اللقاء بحماس من الفريقين على أمل أحراز هدف التقدم.

وفي الدقيقة 50 يحصل يوسف المساكني على إنذار بعد التدخل مع أكرم توفيق.

يستمر اللقاء في وسط الملعب دون أي خطورة على أي من مرمى الفريقين سواء المنتخب المصري أو التونسي.

وفي الدقيقة 57 يحتسب الحكم الإيراني ضربة جزاء لصالح تونس ضد أحمد حجازي قبل أن يتراجع الحكم في إحتسابها بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو.

وفي الدقيقة 62 تسديدة لمحمد شريف من داخل منطقة جزاء تونس يتصدى لها الحارس.

ينشط المنتخب التونسي ويسيطر على منتصف الملعب بفضل تحركات حنبعل لاعب تونس ، ويصل لمنطقة جزاء منتخب مصر في أكثر من مرة دون خطورة على مرمى محمد الشناوي .

وفي الدقيقة 67 يشهر الحكم الإيراني إنذار أصفر لأحمد حجازي لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 69 يدفع كيروش بمصطفي فتحي على حساب حسين فيصل.

يستمر اللقاء في و سط الملعب بين الفريقين و إن كان اكثر استحواذ لمنتخب تونس.

وفي الدقيقة 74 هجمة خطيرة لمنتخب تونس بعد تمريرة بينية من خلف أكرم توفيق ينقذها محمد الشناوي و أحمد حجازي.

الدقيقة 75 هجمة لمنتخب مصر وإنفراد لمروان حمدي تصل لمصطفى فتحي يسددها قوية بعد إنفراده بالمرمي تخرج بعيدة عن المرمي .

ويلتقى الفائز من مباراة منتخبى مصر وتونس فى النهائى يوم السبت المقبل، على استاد "البيت" فى العاصمة الدوحة، مع الفائز من المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائى، والتى ستجمع منتخبى قطر والجزائر يوم الأربعاء المقبل، على استاد "البيت" فى مدينة الخور القطرية.