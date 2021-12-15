/666382/محافظ-الإسكندرية-يعلن-تعطيل-الدراسة-طلاب-ومعلمون-غدا-الخميس-16-ديسمبر

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) غداً الخميس 16 ديسمبر

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم دوت الخليج حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-12-2021 ودرجات الحرارة كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الأحد المقبل، وتستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع استمرار لنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء متفرقه.

وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة اليو م الأربعاء 15 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة