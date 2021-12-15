/666379/بنيران-صديقة-منتخب-مصر-يسقط-بنصف-نهائي-كأس-العرب-أمام-تونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس.

تشكيل مصر الرسمي للمباراة :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، حسين فيصل

منتخب مصر لنصف النهائي

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

مطالب الجمهور المصري بقطر

١- عدم تلبية طلبات الجماهير المصريه من تذاكر المباريات بالعدد والمواقع المطلوبه.

٢-تخصيص التذاكر الاغلي سعرا للجماهير المصريه وفي المقابل تخصيص التذاكر الأرخص سعرا لجماهير المنتخبات المنافسه.

٣- توزيع تذاكر مجانيه علي جماهير المنتخبات المنافسه وصلت لاكثر من ١٠٠٠ تذكرة بحجة تعويضهم عن تعطل خدمات المترو في مباريات سابقه وهو نفس ما حدث مع جماهير منتخب مصر في مباريتين ولكن لم يتم توزيع اي تذاكر سواء مجانيه او بمقابل.

٤- تزويد الجماهير المصريه بمعلومات خاطئة عن بعض أسعار التذاكر بموجب رسائل بريد الكتروني تسببت في عزوف الجماهير عن شراؤها نظرا لارتفاع اسعارها المبالغ فيه وغير المبرر.