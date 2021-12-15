/666383/مصرع-واصابة-٦-اشخاص-في-انقلاب-سيارة-ميكروباص-بمدينة-الفشن
تلقى اللواء طارق مشهور ، مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " اخطارا من غرفة النجدة يفيدا بإنقلاب سيارة ميكروباص بقرية دلهانس التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف .
مصرع واصابة ٦ اشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة الفشن
وبالتالي تم توجيه سيارات الاسعاف بعدد ٢ سيارة اسعاف الى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع جمال عبدالعظيم عبدالجواد ، ٣٩ عام ، من دير الحديد بالفشن ويعمل تاجر مواشي ، حيث تم ايداع الجثة مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العام . كذلك اصابة كلا من ..
عبد الرحمن هاني عبدالعاطي ، من قرية الجمهود بالفشن ٢٩ سنه ، مصاب جرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى، احمد فايق احمد الجمهود ١٧ سنه ، مصاب بجروح وسحاجات ، عبد المنعم حسوبه شعبان ٢٢ سنه اشتباه كسر بالزراع الايسر ، اصابة سحر محمد عبد الرازق ، اشتباه كسر بالقدم اليمني ، اصابة ياسمين سالم عبد الحميد ، ١٥ سنه ،مصابة ب اشتباه كسر بمفصل القدم اليمني ، تم ايداعهم مستشفى الفشن المركزي عن طريق الاسعاف لتلقي العلاج اللازم
هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حول الحادث وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
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