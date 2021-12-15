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مصرع واصابة ٦ اشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة الفشن

وبالتالي تم توجيه سيارات الاسعاف بعدد ٢ سيارة اسعاف الى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع جمال عبدالعظيم عبدالجواد ، ٣٩ عام ، من دير الحديد بالفشن ويعمل تاجر مواشي ، حيث تم ايداع الجثة مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العام . كذلك اصابة كلا من ..

عبد الرحمن هاني عبدالعاطي ، من قرية الجمهود بالفشن ٢٩ سنه ، مصاب جرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى، احمد فايق احمد الجمهود ١٧ سنه ، مصاب بجروح وسحاجات ، عبد المنعم حسوبه شعبان ٢٢ سنه اشتباه كسر بالزراع الايسر ، اصابة سحر محمد عبد الرازق ، اشتباه كسر بالقدم اليمني ، اصابة ياسمين سالم عبد الحميد ، ١٥ سنه ،مصابة ب اشتباه كسر بمفصل القدم اليمني ، تم ايداعهم مستشفى الفشن المركزي عن طريق الاسعاف لتلقي العلاج اللازم

هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حول الحادث وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .