/666385/الفيفا-لمنتخب-مصر-الحظ-لم-يكن-معكم-نراكم-في-مباراة-المركز-الثالث

أعربت الأمين العام للاتحاد الدولي فاطمة سامورا عن دعمها الكامل للمنتخب المصري عقب الخسارة من منتخب تونس بهدف مقابل لاشيء ضمن نصف نهائي كأس العرب المقامة في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقب نهاية المبارة كتبت سامورا عبر حسابها على تويتر "إلى منتخب مصر لقد كانت مباراة عصيبة ومليئة بالإثارة.. لقد دافعتم بكل ما لديكم كفريق قوي ومتحد لكن الحظ لكم يكن معكم نراكم في مباراة المركز الثالث".

كارلوس كيروش

وعلق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على نتيجة وأحداث مباراة، الفراعنة وتونس، في لقاء جمع بين المنتخبين، في نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وهاجم كيروش حكم مباراة مصر وتونس، الإيراني علي رضا، بما قدمة في المباراة، من أخطاء، بمرور أكثر من الوقت البدل الضائع، وتعدد البطاقات الصفراء التي كانت من نصيب الفراعنة في اللقاء، غير الصحيحة.

وقال كيروش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة، أبارك لتونس على الفوز".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن الحكم ولكنه أثر على المباراة خلال أحداث المباراة، احتسب ركلة جزاء وهمية من البداية ثم قام بإلغائها".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب التونسي لمصلحة محمد بن رمضان قبل أن تلغيها تقنية الفيديو.

واختتم: "الفيفا يجب أن يحلل مثل هذه الأمور ويختار الحكم المناسب للمباريات".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

منتخب مصر

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس.