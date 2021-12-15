مصر تستعرض تجربتها فى منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - استعرضت مصر تجربتها فى منظومة التقاضى الإلكترونية بالمحاكم الاقتصادية، أمام ممثلى الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال اجتماعات الدورة التاسعة فى مدينة شرم الشيخ.





وأبرزت وزارة العدل -فى فيلم توثيقى قصير عرض فى الجلسة الخاصة لمصر بمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لبيان الممارسات الناجحة والتحديات فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد- معدلات النجاح فى إجراءات تقاضى سريعة وكفاءة توفر الوقت والجهد جدون الذهاب للمحكمة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطور التقنى يأتى فى إطار مشروع التحول الرقمى لإجراءات التقاضى، مضيفة أن المحاكم الاقتصادية كانت هى الرائدة فى مجال التقاضى الإلكترونى، إذ نص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 146 لسنة 2019، على عملية إقامة وسير الدعوى إلكترونيا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا.

ولفتت الوزارة إلى أن الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية يتيح الخدمات التى تقدمها المحاكم للمتقاضين، ومنها إقامة الدعاوى والطعن عليها، وذلك للمقيضين فى السجل الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، كما تتيح للجميع خدمة تتبع إجراءات المحاكمة واستخراج الصور والشهادات الرسمية.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق - ضمن فعاليات معرض "كايرو آى سى تى" لعام 2020 – المرحلة الأولى من الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، والتى اقتصرت على افتتاح القيد فى السجل الإلكترونى، وفى احتفالية عيد القضاء فى الثانى من أكتوبر عام 2021، جرى إطلاق المرحلة الثانية من الموقع الإلكترونى، وهى مرحلة التقاضى الإلكترونى الكامل، منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها.

وانطلقت فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة فى مدينة شرم الشيخ أول أمس الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.