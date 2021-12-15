أمطار وانخفاض الحرارة.. تحذير من الظواهر المسيطرة لـ 6 أيام (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - وحذرت من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع أمطار متوسطة وخفيقة ونشاط للرياح على أماكن مختلفة بأنحاء الجمهورية.

وجاءت الظواهر الجوية التى تصاحب طقس الخميس 16 ديسمبر:

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وفى يوم الجمعة 17 ديسمبر:

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة.

ومن يوم السبت 18 ديسمبر 2021 حتى نهاية يوم الأحد 19 ديسمبر:

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويوم الاثنين 20 ديسمبر:

فرص لسقوط امطار خفيفه بنسبة حدوث ( 20 % ) على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفى يوم الثلاثاء 21 ديسمبر

أمطار خفيفة على على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.