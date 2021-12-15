مباحثات مصرية سعودية بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية غدا

جدة - نرمين السيد - ويبحث الجانبان -خلال اللقاء الذى يعقد بمقر وزارة الخارجية- العلاقات المصرية السعودية المتميزة وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

ومن جهة أخرى، يستقبل وزير الخارجية غدا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسى.