”البترول”: زيادة عدد محطات الغاز الطبيعى لـ1000 خلال الربع الأول من 2022

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن نسبة الاحتراق التى تنتج من الغاز الطبيعى أقل من البنزين، ولهذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في استخداماته وقود للسيارات.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر بها حاليا حوالي 350 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، وتستمر الأعمال لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كبديلا للبنزين، للتخفيف من التلوث والحفاظ على البيئة، مردفا: "الغاز الطبيعي ذات تكلفة منخفضة، حيث إن سعر البنزين يوازي ضعف سعر الغاز الطبيعي".

وتابع: "استخدام الغاز الطبيعي يوفر كثيرا على المواطنين، وتقريبا بنصف قيمة استهلاك البنزين، ونحن لدينا أكثر من 500 محطة تعمل على تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وستزيد إلى 1000 محطة خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقا للخطة الموضوعة والجارى تنفيذها".

وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل على توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مبادرة حياة كريمة، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن توصيل الغاز إلى 1400 قرية خلال ثلاث سنوات مقبلة بواقع أربعة ملايين منزل، مبينا: "يتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون منزل سنويا، وخلال الثلاث سنوات المقبلة، سيتم إضافة 7 مليون وحدة سكنية، وهو معدل قياسي".

وأكمل: "توصيل الغاز يتم بتسهيلات مالية دون دفع أي مقدم مالي وبالتقسيط على 6 سنوات دون فوائد بمبلغ 30 جنيها شهريا"، مؤكدا أن المبادرة حفزت المواطنين للإقبال على التقدم للغاز، كما نجحت وزارة البترول في التغلب على إشكالية طوابير أنابيب الغاز التي كانت تحدث خلال موسم الشتاء سابقا.