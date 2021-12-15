الأرصاد: تكاثر للسحب على مطروح والسلوم مصحوبة بسقوط أمطار الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر إصدارات الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر للسحب المتوسطة عند مطروح والسلوم وسيدي براني يصاحبها سقوط الأمطار.

ومن المتوقع مع تقدم الوقت تلامس السحب شواطئ مدينة الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة وعلي فترات متقطعة.

و يشهد اليوم الأربعاء ، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.