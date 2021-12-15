الكهرباء: هناك دول كثيرة تسعى لتطبيق التجربة المصرية فى مجال الطاقة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه قبل عام 2014 كان قطاع الطاقة يعانى بشكل كبير وسط انقطاع مستمر للتيار الكهربائى، متابعا: "مع إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع الحيوى، وإيمانه أن توفير الطاقة أمن قومى هناك دول كثيرة تشيد بما تم في مصر، وتسعى لتطبيق التجربة المصرية بعد تحقيق وفرة واحتياطى كبير من الطاقة النظيفة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلاية دينا عصمت: "أوروبا الآن مهتمة بالحصول على الطاقة من مصر، وضعنا خطة ونحقق مرحليا أهدافنا، ونحصد الجوائز العالمية في مجال الطاقة وآخرها ما أتنتجه محطة بنبان".

وتابع الدكتور أيمن حمزة: "هناك عدد كبير جدا من مستثمرى القطاع الخاص يريدون ضخ استثماراتهم فى مجال الطاقة بمصر، وأوربا مهتمة جدا للربط الكهربائى مع مصر لأنها مهتمة بالحصول على الطاقة النظيفة، كما أن هناك اهتمام من الدول العربية بالاستفادة من التجربة المصرية والربط الكهربائى معها، ونستهلك حوالى 25 % أو أكثر من انتاجنا من الطاقة الكهربية، ولدينا فائض كبير".