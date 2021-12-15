عاجل تعطيل الدراسة في هذه المحافظة غداً بسبب سوء الأحوال الجوية

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محمد سياف - ابو ظبي - تعطيل الدراسة، أصدر محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، قراراً بتعطيل الدراسة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين في نطاق محافظة الاسكندرية، يوم غداً الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، بعدما أصدرت هيئة الارصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة طقس الخميس الموافق 16 ديسمبر2021، والتي تتوقع تعرض البلاد بصفة عامة وبالأخص محافظة الاسكندرية بصفة خاصة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في هذه المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية:-

وأشار محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف بأن هذا القرار، يأتي في حرص المحافظة على المحافظة على سلامة ابناؤنا الطلبة والطالبات والسادة أعضاء الهيئة التعليمية، من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على أن يتم استثناء القيادات، وأطقم النوبتجيات، وفق احتياجات كل إدارة تعليمية.

وأضاف محافظ الاسكندرية بأن هذا القرار سوف يتيح الفرصة أمام الأجهزة المعنية برفع الاثار السلبية الناتجة عن هطول الأمطار، واتخاذ ما يلزم من تدابير للمحافظة على حياة المواطنين، والتعامل الفوري لإزاحة مياه الأمطار، حتى لا يتعطل العمل في نطاق محافظة الاسكندرية.

من الجدير بالذكر بأن محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، قد أعتمد مؤخراً جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 لجميع سنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الاعدادية، بالاضافة إلى سنوات النقل في التعليم الفني، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي والذي أقر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في كافة الصفوف الدراسية اعتباراً من يوم 15 يناير المقبل.

كما وجه السيد محافظ الاسكندرية جميع القائمين على العملية التعليمية بإتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو تهيئة المناخ المناسب والملائم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال التعاون الجاد بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية وذلك لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير امتحانات الترم الأول لعام 2021/2022، مع التزام المدارس بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).