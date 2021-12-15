أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

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أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 15-12-2021، تعتبر أسعار الذهب من الأشياء التي تهم الكثير من الناس، فهي من أكثر الكلمات البحثية على محركات البحث العالمية، حيث يهتم الشباب والمقبلين على الزواج بمعرفة أسعار الذهب.

دوت الخليج ويعرض دوت الخليج أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-12-2021 وذلك ضمن خدمات الموقع الإخبارية التي لا تنقطع على مدار الساعة. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-12-2021 وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء استقرارا مقارنة بالأسبوع الماضي، خاصة مع تأثر العالم بتداعيات فيروس كورونا، التي أثرت على مختلف الأسعار لاسيما الذهب. وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-12-2021 كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ سعره 891 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 22: سجل 817. سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 780 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18: وصل 669 جنيها.

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