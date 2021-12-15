/666381/محافظ-سوهاج-يبحث-معوقات-بعض-مشروعات-مياه-الشرب-والصرف-الصحي-بالمراكز

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة معوقات العمل ببعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز " دار السلام، وجرجا، والبلينا، وحي الكوثر"، والعمل على وضع حلول عاجلة لتلك المعوقات، بحضور النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء وزارات الاسكان، والري، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومديرية الزراعة، ومدير مشروع جنوب سوهاج للغاز الطبيعي، وبعض الجهات المنفذة للمشروعات . ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع صرف صحي مدينة دار السلام، وعملية مياه عرب العطيات البحرية، وخط مياه أولاد يحيي بحري، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب بقرى " القرعان، وأولاد غازي، والسراروة " بمركز جرجا، وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمزرعة الصرف الصحي بمركز البلينا، ومطالب أهالي قرية الحلافي بالبلينا بالانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي والتليفونات، واستعرضت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج موقف توصيل المياه بالمرحلة السادسة بحي الكوثر . وشدد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة والجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة المشروعات، ووضع الحلول الناجزة لأية معوقات، واستكمال الأعمال المتوقفة في بعض المشروعات، حتى يشعر المواطن السوهاجي بنتائج تلك المشروعات في القريب العاجل .

على جانب اخر عثر لهالي مدينة سوهاج على طفل حديث الولادة أسفل عربة كارو للخضار، ملفوف بدفاية داخل كيس بلاستيك مربوط حبل السرة في ميدان العارف، وتم انتشال الطفل ونقلة الى مستشفى سوهاج العام للوضع داخل حضانة وهو فى حالة سيئة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محم شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور قسة أول سوهاج يفيد العثور على رضيع حديث الولادة تحت عربة كارو فى كيس بلاستيك بميدان العارف وتم نقلة للمستشفى العام بسوهاج لتلقى العلاج ووضعه فى الحضانة.

تم نقل الطفل الذى يبلغ عمرة قرابة 3 أيام الى الحضانة بمستشفى سوهاج العام، والحالة الصحية سيئة حيث يعانى صعوبة في التنفس، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تكريم طلاب تربية رياضية سوهاج

يذكر أن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، كرم ١٥٠ طالب وطالبة بكلية التربية الرياضية لاجتيازهم الدورة التدريبية التي تؤهلهم لمحو أمية الكبار من أهالي قريتهم أو ذويهم.

وكان ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار بسوهاج، الدكتور ممدوح السيد المشرف على وكالة خدمة المجتمع بالكلية، وعدد من مديري الإدارات والطلاب، وذلك بالقاعة الفرعية بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة.