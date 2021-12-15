/666384/غدا-ندوة-لطلاب-المدارس-عن-التغذية-العلاجية-بحزب-الشعب-الجمهوري-في-سوهاج

تقيم أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج برئاسة النائبة، نانسى نعيم، أمين المرأة بالحزب، وتحت إشراف المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب، ندوة توعوية تحت عنوان "الاستشفاء الذاتي (الوقاية خير من العلاج)" بالتعاون مع الدكتورة بسمة جميل، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية.

يذكر أن الندوة تقدم مادة علمية متكاملة حول أهمية التغذية الصحية السليمة لطلاب المدارس وخاصة فى مراحل التعليم الأساسي، وتأثيرها على الجسم وعلاقتها بمقاومة الفيروسات والأمراض وتوعية طلاب المدارس بأهمية التغذية العلاجية والاجابة على كافة الاستفسارات التي يطرحها الحضور.

جاء ذلك فى إطار الندوات التوعوية والتثقيفية التي ينظمها الحزب للمساهمة فى رفع الوعى الصحى والحفاظ على صحة المرأة والطفل وتقديم المعلومات الصحيحة في ظل مواجه فيروس كورونا.

جدير بالكر تقام الندوة غدًا الخميس الموافق 16 ديسمبر الجاري فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمدرسة "سيتى" الخاصة تحت إشراف ورعاية الحاج صلاح ضيف الله أمين العمل الجماهيري بالحزب.

محافظ سوهاج يستقبل 8 من مديري العموم لحلف اليمين

على جانب اخرأدى ثمانية من مديري العموم، اليوم، حلف اليمين القانونية أمام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك عقب صدور قرار السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشغلهم عدد من المناصب القيادية بـكلا من " ديوان عام محافظة سوهاج، ومديرية التنظيم والإدارة، ومديرية الزراعة، ومديرية الصحة، ومديرية الشباب والرياضة".

وهنأ " الفقي " مديري العموم متمنيا لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، مطالبا ببذل أقصى جهد في سبيل تحقيق آمال وتطلعات المواطن السوهاجي .

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ١٥٠ طالب وطالبة بكلية التربية الرياضية لاجتيازهم الدورة التدريبية التي تؤهلهم لمحو أمية الكبار من أهالي قريتهم أو ذويهم.

كان ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار بسوهاج، الدكتور ممدوح السيد المشرف على وكالة خدمة المجتمع بالكلية، وعدد من مديري الإدارات والطلاب، وذلك بالقاعة الفرعية بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة.

كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج

وقال رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تهدف لتدريب طلاب وطالبات الكلية على مهارات تعليم الكبار ومحو أميتهم، في إطار دمج طلاب الجامعة ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لتحقيق شرط التخرج وهو محو أمية ٤ أشخاص.