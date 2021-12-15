/666388/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-الجزائر-لمواجهة-قطر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصعدت الجزائر لهذا الدور بعدما تمكنت من الفوز على المغرب الدور الماضي بركلات الجزاء الترجيحية.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة، بدران، جمال بلعمري، إلياس شتي

خط الوسط: دراوي، بن دبكة، يوسف بلايلي

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، مزياني، بغداد بونجاح

كيروش: تونس صعدت لنهائي كأس العرب بالحظ.. وكنا الأحق للصعود للمباراة النهائية.. ويهاجم حكم اللقاء

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الحظ ساعد تونس اليوم من أجل الصعود لنهائي كأس العرب.

وأضاف خلال تصريحات عبر المؤتمر الصحفي بعد المباراة "المباراة كانت بالحظ من جانب واحد فقط، ,أتمنى التوفيق لهم في المباراة النهائية".

وزاد "لم يكن يومنا من أجل الفوز اليوم خلال المباراة والحظ جاء لهم في الدقيقة الأخيرة وهذا هو حال كرة القدم".

وواصل "تونس لها أسلوب معين وطريقة لعب وتتماشى معهم، ولهم مميزات كبيرة للغاية، والأخطاء واردة في كرة القدم وسنحت لنا بعض الفرص من أجل التسجيل ولم نوفق".

وأكمل "مروان حمدي قدم مباراة جيدة، ولا تعنيني الإحصائيات الخاصة بالركلات الركنية، وكانت لدينا فرص كبيرة وهم أكثر حظاً، ولن أقول أنهم لا يستحقون الفوز، وكنا نستحق تسجيل الأهداف أيضا".

وتابع "كانت لدينا فرصة هامة لمروان حمدي ومصطفى فتحي، وحكم اللقاء كان قرارة في ركلة الجزاء غير جيد والجماهير الحاضرة في المباراة لم تتخيل أن يحدث ذلك، ونشكر الله على تواجد تقنية الفيديو، ولابد أن يكون هناك مهارات للحكام من جانب الفيفا".

وأردف "كان لدى لاعبي متنخب مصر قدرات جيدة للغاية، وتونس فازت من ركلة حرة فقط وهذه كرة القدم، كنا نستحق الوصول للمباراة النهائية".

واختتم "الحكم لم يقدم مباراة جيدة على الإطلاق، وركلة الجزاء كانت لها تأثير سلبي على لاعبي منتخب مصر، والجانب التونسي لم يصدق أنها ركلة جزاء".