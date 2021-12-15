/666389/بعد-الحديث-عن-وجود-مجاملات-تصريح-مهم-من-وزير-الأوقاف-بشأن-مسابقات-القرآن

أثار حديث البعض عن وجود مجاملات في مسابقة العالمية للقرآن الكريم التي اختتمت فاعلياتها قبل قليل، حالة من البلبلة داخل وزارة الأوقاف.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن أي مجاملة في مسابقات القرآن تعد خيانة لكتاب الله.

دوت الخليج

وقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفضله برعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وإكرام أهل القرآن وحرصه الدائم على تكريمهم بنفسه في احتفالات الوزارة السنوية بليلة القدر.

تصريح مهم من وزير الأوقاف بشأن مسابقات القرآن

وأكد وزير الأوقاف، في ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن القرآن الكريم هو كتاب الله (عز وجل)، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا "إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا"، وما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى:"وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" حتى انطلق قائلًا أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر السماء أن تمنع نزول مائها فتمنع، ويأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، إنه رب العالمين ولا أحد سواه.

ووجه وزير الأوقاف عميق شكره لكافة الحضور الكريم على حضور هذا الحدث الكبير، لأن هذا الحضور على هذا المستوى من الدولة إنما يؤكد على إكرام أهل القرآن وتأكيدًا على أن مصر بلد الإيمان وستظل حاملة للواء الإيمان، وبلد القرآن وستظل حاملة للواء القرآن تخرج جيلًا إثر جيل على النحو الذي سنراه، وما حرص الرئيس على تكريم أهل القرآن ، وتخصيص ليلة كل عام لتكريمهم، إلا للتأكيد على عناية الدولة المصرية بالقرآن وأهله.