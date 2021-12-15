وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك فى احتفالية لتكريم متعافى الإدمان «صور»

جدة - نرمين السيد - وهنأ فيها المحافظ خلال كلمته المتعافين من الإدمان، مؤكدا أن احتفالية اليوم تمثل طوق نجاة ونجاح وعودة مرة أخرى للحياة، متمنيا للمتعافين الإندماج فى المجتمع والمشاركة فى بناء الوطن.

كما رحب الدكتور أحمد رمزى مدير المستشفى بمحافظ الشرقية وجميع الحضور، مشيرا إلى أن عيادات الإدمان تعمل على نظام الفترتين الفترة الصباحية أيام السبت والأحد والأربعاء والفترة المسائية أيام الأحد والأربعاء والخميس، وكذلك تقديم خدمات نوعية كعيادات الفيروسات، والتى تعمل طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الرعاية النهارية تعمل يوم الخميس من كل أسبوع، لمتابعة المتعافين.

كما تضم وحدة الإدمان الداخلى 81 سريرا، مقسمين إلى 38 سريرا لعلاج الديوتوكس، و43 سريرا للتأهيل النفسى، ويعمل بوحدة علاج الإدمان 7 أطباء و30 ممرضا، و2 أخصائيين نفسيين، و2 أخصائيين اجتماعيين.

كما أشار إلى موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية على بناء مبنى يتسع لـ 100 سرير لعلاج السيدات والمراهقين من الإدمان، لافتا إلى أنه منذ عام 2019 تم تخريج 400 متعافى.

بينما أشادت الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بجهود العاملين بمستشفى العزازى من أطباء وتمريض فى تقديم البرامج العلاجية للمرضى للتعافى من الإدمان وبدء حياة جديدة، ويتم تقديم ذلك بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، وتسعى جاهدة فى توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم فى جميع التخصصات الطبية، وخاصة حالات الإدمان، مشيرا إلى أن مستشفى العزازى النفسى تعد المستشفى الأولى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظات مصر بعد محافظة القاهرة، والتى قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحها فى مايو 2017، بتكلفة تقديرية بلغت 65 مليون جنيه، لخدمة مرضى حالات الإدمان والنفسية بمحافظة الشرقية، والمحافظات القريبة منها.

كما قدم اللواء طيار أحمد كمال المنصورى، أحد أبطال حرب أكتوبر كلمة، ليشد فيها من عزم المرضى والمتعافين، مشيرا أنه بالإرادة والعزيمة تتغير الشخصية للأفضل وتصبح فاعلة فى المجتمع.

كما دون معالى محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة كلمة فى سجل زيارات المستشفى، بهذه المناسبة السعيدة، وأشاد معالى المحافظ فيها بالبرامج العلاجية والتأهيلية التى تقدمها المستشفى للمرضى للعودة لحياتهم الطبيعية والاجتماعية.

وعلى جانب الاحتفالية أقيمت دورة رياضية لكرة قدم للمتعافين بالمستشفى، قام خلالها معالى محافظ الشرقية بتسليم كأس الدورة للفريق الفائز، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة فى تعديل السلوك وبناء الشخصية.

كما شهدت الاحتفالية تكريم المتعافين، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى، بمنحهم شهادات تقديرا لأدائهم المتميز ودورهم فى مساعدة المرضى على التعافى والعودة إلى الحياة بشكل طبيعى.

أهدى مدير المستشفى درعا تذكاريا لمعالى محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة تقديرا لدور معالى المحافظ ووكيل الوزارة فى الدعم المستمر للمستشفى، والإرتقاء بمستوى القطاع الصحى بالمحافظة.