«الرعاية الصحية» تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حاجتها لاستقطاب كوادر للعمل بعدد من الوظائف في عدد من التخصصات الطبية وغير الطبية، بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة على أن يكونوا من أصحاب الخبرات طبقًا للتخصصات الواردة أدناه.

** المهن الطبية

-طبيب بشري : بكالوريوس الطب والجراحة، الحصول على دراسات عليا على نفس مجال الوظيفة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

-صيدلي : بكالوريوس العلوم الصيدلانية، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة.

-صيدلي إكلينيكي : بكالوريوس العلوم الصيدلانية، الحصول على دراسات عليا في الصيدلة الإكلينيكية، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة.

-أخصائي تمريض : بكالوريوس تمريض، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة، السن لا يزيد عن 40 سنة.

-فني تمريض : معهد فني صحي أو معهد فني تمريض، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة، السن لا يزيد عن 40 سنة.

-تمريض قسطرة قلبية : بكالوريوس تمريض أو معهد فني صحي أو معهد فني تمريض، خبرة لا تقل سنتين في نفس التخصص، السن لا يزيد عن 40 سنة.

** المهن غيرالطبية

-مهندس (ميكانيكا/ كهرباء/ مدني/ أجهزة طبية) : بكالوريوس هندسة، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

-فني صيانة أجهزة طبية : معهد فني صحي "شعبة أجهزة طبية"، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص، السن لا يزيد عن 40 سنة.

-فني هندسة مساعدة : دبلوم صناعي، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص، السن لا يزيد عن 40 سنة.

-أخصائي جودة : مؤهل طبي مناسب، دراسات عليا في مجال الجودة، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة.

-أخصائي مكافحة عدوى : مؤهل طبي مناسب، دراسات عليا في مجال مكافحة العدوى، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة.

-أخصائي سلامة وصحة مهنية : مؤهل علمي عالي مناسب لطبيعة العمل، دراسات عليا أو دورات تدريبية في السلامة والصحة المهنية، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة.

-أخصائي موارد بشرية : مؤهل عالى مناسب لطبيعة العمل، دراسات عليا في مجال الموارد البشرية، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة.

-أخصائي استحقاقات ومزايا : بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة"، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، السن لا يزيد عن 40 سنة.

-أخصائي شئون مالية : بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة"، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

-أخصائي شئون إدارية : مؤهل عالى مناسب لطبيعة العمل، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي اجتماعي .. بكالوريوس خدمة اجتماعية، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة.

-مسئول مخازن : مؤهل عالى مناسب لطبيعة العمل، الإلمام التام بالموضوعات المتعلقة بأعمال المخازن، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

-مسئول مراقبة مخزون : مؤهل عالى مناسب لطبيعة العمل، الإلمام التام بالخبرات والمهارات اللازمة لأعمال الشطب ومراقبة المخزون، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

-مسئول مشتريات : مؤهل عالى مناسب لطبيعة العمل، الإلمام التام بالموضوعات المتعلقة بالعقود والمشتريات، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

-التسويق : مؤهل عالى مناسب لطبيعة العمل، دراسات عليا في مجال التسويق، خبرة لا تقل عن سنتين.

-الإعلام: بكالوريوس إعلام، خبرة لا تقل عن سنتين.

-فني تسجيل طبي وإحصاء : معهد فني صحي "شعبة تسجيل طبي وإحصاء"، يفضل من لديه خبرة في نفس مجال الوظيفة.