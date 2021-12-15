غدا .. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية ونظيره السعودى في مقر الوزارة

يستقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، غداً الخميس، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفى، إن شكرى سيلتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى عصر غدا الخميس.