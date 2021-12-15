مستشار وزير الصحة: «الزمالة المصرية» قاطرة المنظومة الصحية

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وأمين عام اللجنة العليا للزمالة المصرية، مستشار وزير الصحة والسكان للتمييز الإكلينيكى، إن «الزمالة المصرية» هى القاطرة التى تقود منظومة الصحة وتطور الرعاية الصحية فى مصر، وهى مؤسسة تدريبية للطبيب المصرى للوصول به إلى المستوى العالمى.

وأوضح حسني ، فى حوار مع «البوابة نيوز» ينشر لاحقا، أن حصر الزمالة فى تخصصات معينة، فهذا لم يحدث نهائيا، ولم يتم رفض أى طالب من برنامج الزمالة إطلاقا،

وأضاف أنه يوجد لدينا 74 تخصص فى الزمالة المصرية، ويتم توجيههم للتخصصات التى تحتاجها المنظومة الصحية فى مصر، فهناك بعض الزمالات مثل «الطوارئ، التخدير، الرعاية المركزة، طب الاسرة، نقل الدم»، يوجد بهم نقص شديد فى المستشفيات، وهنا نقوم بزيادة الأعداد فى تلك التخصصات حسب قدراتنا التدريبية ومن خلال المجموع والتنسيق الذى يتم على أساسه توزيع اطباء الزمالة على التخصصات المختلفة.