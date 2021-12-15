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محمد سياف - ابو ظبي - تتعرض أغلب محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الارصاد الجوية لموجه جديدة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة المحافظات الساحلية، حيث ستتعرض محافظة الاسكندرية بصفة خاصة لموجة من الطقس السيئ خلال يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، مما استدعي قيام محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف باتخاذ قراراً يتضمن تعطيل الدراسة في نطاق محافظة الاسكندرية.

بسبب سوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة بهذه المحافظة غداً

أصدرت هيئة الارصاد الجوية بياناً بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، حيث تضمن البيان هطول أمطار متوسطة على محافظة الاسكندرية، وحرصاً على حياة الطلاب، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وفقاً للتفويض الممنوح له من قبل رئاسة مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قرار بتعطيل الدراسة في كافة المدارس في محافظة الاسكندرية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

وتضمن قرار محافظ الاسكندرية الخاص بتعطيل الدراسة، أن يكون للطلاب والمعلمين، وذلك حتى يتيح للأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المحافظة، ورفع كافة الاثار السلبية الناتجة عن هطول الامطار، والتي قد تؤدي إلى تجمعات الأمطار في عدد من الأماكن.

من جهة أخرى تجري محافظة الاسكندرية استعداداتها بشأن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022، حيث قام اللواء محمد الشريف باعتماد جدول مواعيد امتحانات سنوات النقل في التعليم العام والتعليم الفني والشهادة الاعدادية، حيث من المقرر أن تبدء أعمال اختبارات الترم الأول من العام الدراسي 2022 اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل، على أن يتخلل طوال تلك الفترة عدد من أيام الاجازات مثل أيام الجمعة ، كما ستتعطل الامتحانات يوم 19 يناير 2022 بسبب اعياد الأخوة الأقباط.

وسوف تقوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بإصدار الجداول التفصيلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول خلال ساعات لكافة الصفوف الدراسية، حيث سيتم الاخذ في الاعتبار أيام الاجازات التي سوف تتعطل فيها الامتحانات بقرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. على أن تستأنف أعمال الفصل الدراسي الثاني يوم 9 فبراير 2022.