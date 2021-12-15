/666392/وزير-الرياضة-يكرم-هنا-جودة-بعد-فوزها-بذهبية-وفضية-بطولة-العالم-للناشئات-بالبرتغال

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، بتكريم اللاعبة "هنا جودة" لاعبة المنتخب الوطنى والنادى الأهلى لتنس الطاولة بحضور معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وذلك بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجى والميدالية الفضية في منافسات الفردي ضمن بطولة العالم للناشئات تحت 15 عاماً، والتي أقيمت بالبرتغال في الفترة 2-8 ديسمبر الجارى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء التكريم في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على مؤازرة ودعم جميع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية، وتقديم التهنئة لهم، والثناء على أدائهم، وفوزهم بألقاب مختلف البطولات، والظهور بشكل مشرف يليق بمكانة مصر في مختلف المحافل الدولية، والعمل على تحفيزهم لمواصلة الإنجازات.

أثني وزير الشباب والرياضة على أداء "هنا جودة" المميز، وظهورها بشكل لافت في جميع المنافسات التي تشارك بها، وتحقيق نتائج متميزة أخرها الفوز بميداليتين في بطولة العالم للناشئين بالبرتغال، وهو ما يؤكد بأنها مشروع بطل رياضي مصري في تنس الطاولة قادرة على تحقيق نتائج مبهرة، وانجازات فريدة لرياضة تنس الطاولة.

أشرف صبحي

أكد أشرف صبحي على تقديم كل الدعم والمساندة للاعبة "هنا جودة" بالتعاون مع الاتحاد المصري لتنس الطاولة جنباً إلى جنب مع حرص اللاعبة على مواصلة التركيز في تدريباتها، و تطوير وتنمية موهبتها خلال السنوات المقبلة لتحقق ميداليات أوليمبية لمصر في تنس الطاولة في دورات الألعاب الأوليمبية، متمنياً التوفيق للاعبة في مسيرتها الرياضية، ومزيد من الإنجازات في كل البطولات الدولية التي تشارك بها.

رئيس الاتحاد

من جانبه، وجه رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للاتحاد، ومتابعته لبرامج الاتحاد وإعداد جميع اللاعبين، وتحفيزهم على تحقيق نتائج متميزة في البطولات التي يشاركون بها.