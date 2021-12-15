/666391/ممثل-الأغلبية-يهنئ-حسام-عوض-الله-لفوزه-بمنصب-النائب-الأول-لرئيس-الاتحاد-المصري-للجودو

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة البيئة والطاقة بمجلس لنواب، بمناسبة فوزه بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد.

الاتحاد المصري للجودو وأضاف ممثل الأغلبية فى برقية التهنئة” خالص دعواتنا لسيادته بدوام التوفيق والنجاح وتقديم الدعم اللازم للارتقاء باللعبة، وتعزيز استراتيجية الدولة لتطوير الألعاب الفردية وصناعة أبطال أوليمبية ترفع اسم مصر عاليًا”.

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