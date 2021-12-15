/666393/عماد-متعب-يوجه-رسالة-لـ-عمرو-السولية-بعد-خسارة-مصر-أمام-تونس

حرص الدولي المصري عماد متعب مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، على توجيه رسالة للاعبي الفراعنة بعد خسارة بطاقة التأهل للنهائي، أمام تونس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائ عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وقال عماد متعب خلال تواجده في الأستوديو التحليلي للمباراة على قناة "أون تايم سبورت": "أريد أن أقول لعمرو السولية إن كابتن منتخب مصر التاريخي سجل هدفًا في مرماه بالخطأ".

وأضاف: "لو لم يخطئ السولية هذا الخطأ كان سيكون أفضل لاعب في المباراة، أريده ألا يحزن بسبب ذلك الهدف ولكن عليه أن يحزن بسبب الخسارة فقط، وأتمنى ألا تأخذ الجماهير عبر السوشيال ميديا الخسارة منظور لاعبي الأهلي والزمالك".

واختتم: "حسين فيصل لاعب جيد ولكن مشتت ذهنيا بسبب الضجة التي حدثت عليه بأنه نجم وقيمته وصلت لـ 50 مليون جنية، كل هذا أخذ منه".

تصريحات كارلوس كيروش

وقال كيروش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة، أبارك لتونس على الفوز".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن الحكم ولكنه أثر على المباراة خلال أحداث المباراة، احتسب ركلة جزاء وهمية من البداية ثم قام بإلغائها".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب التونسي لمصلحة محمد بن رمضان قبل أن تلغيها تقنية الفيديو.

واختتم: "الفيفا يجب أن يحلل مثل هذه الأمور ويختار الحكم المناسب للمباريات".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.