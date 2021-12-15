/666394/يرتدي-النقاب-تعدي-مجهول-علي-مدير-مكتب-تموين-مركز-بدر-بالبحيرة

شهدت مدينة كوم حماده محافظة البحيرة، تعدي شخص مجهول الهوية يرتدي نقابا بإطلاق النيران على مدير مكتب تموين مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وذلك خلال خروجه من منزله بمدينة كوم حمادة، ونتج عن ذلك إصابته بتهتك في الآذن وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تعدي شخص مجهول الهوية يرتدي نقابا بإطلاق النيران على مدير مكتب تموين

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، من مستشفى كوم حمادة العام يفيد بوصول «مفيد خضر» إلى المستشفى مصابا بتهتك فى الأذن، بسبب إطلاق شخص مجهول الهويه عليه طلقة رصاص.

مدير مكتب تموين مركز بدر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى موقع الواقعة وبالفحص إتضح إصابة « مفيد خضر » ويعمل مدير مكتب تموين مركز بدر، ومقيم بمدينة كوم حمادة، وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال نزولة من منزله قام شخص مجهول الهوية يرتدي نقابا بإطلاق بعض الأعيرة النارية عليه، الأمر الذي أدى إلى إصابته.

وتم تحرير محضر اللازم بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم قررت النيابة العامة بالمعصرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها باستدراج طليقها داخل شقتها وقامت بذبحه وهربت بسبب خلافات عائلية ومالية بينهما، كما أمرت النيابة العامة أيضا بسرعة تحريات جهات التحقيق حول الجريمة، والتصريح بدفن الجثة.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بالعثور على جثة عاطل داخل شقة في بدائرة القسم، بالمعاينة والفحص أتضح العثور على جثة شاب يدعى "محمود. م. ع"، 33 سنة عاطل، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وبإجراء التحريات اللازمة لرجال المباحث أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة الضحية ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليها، وجار مناقشتها حول أسباب ارتكاب الجريمة.

واتضح أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة الضحية، وتم تحرير المحضر الازم بالواقعه.