مؤمن زكريا وخالد الغندور يساندان عمرو السولية بعد هدفه أمام تونس «صور»

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حرصت نجوم الكرة المصرية على دعم الدولي المصري عمرو السولية، لاعب وقائد المنتخب الوطني، في بطولة كأس العرب، بعد تسجيل هدف المباراة الوحيد، في شباك الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائ عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

ونشر مؤمن زكريا صورة لعمرو السولية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها بقلب في إشارة منه لدعم صديقه.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"و لا يهمك يا عمرو انت لاعب كبير و الخطأ وارد و عندنا تحديات اهم الفترة القادمة سواء كأس الأمم و الاهم الوصول لكأس العالم و يمكن اتغلبنا من تونس و نوصل كاس العالم و ممكن تونس كسبت و لا تصل كاس العالم و عسي ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و ان شاء الله القادم افضل لمنتخب مصر".

تصريحات كارلوس كيروش

وقال كيروش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة، أبارك لتونس على الفوز".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن الحكم ولكنه أثر على المباراة خلال أحداث المباراة، احتسب ركلة جزاء وهمية من البداية ثم قام بإلغائها".

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب التونسي لمصلحة محمد بن رمضان قبل أن تلغيها تقنية الفيديو.

واختتم: "الفيفا يجب أن يحلل مثل هذه الأمور ويختار الحكم المناسب للمباريات".

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.