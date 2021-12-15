الجزائر تتقدم بهدف على قطر فى نصف نهائي كأس العرب 2021.. فيديو

سجل اللاعب على بلعمري هدف التقدم لمنتخب الجزائر ضد قطر في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "الثمامة" المقامة حالياً بينهما لتصبح النتيجة 1-0، ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس العرب 2021 المقامة حالياً في الدوحة بمشاركة 16 منتخباً وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

جاء الهدف من رأسية في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي شهد إثارة في الشوط الأول من الجانبين حيث حاول كليهما تسجيل هدف التقدم خلال فعاليات الشوط الا أن غياب التوفيق ويقظة الحراس والمدافعين كانت حائل لإحراز أي منهما.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة نجح المعز على في تقديمة لمسه فنية رائعة بتحويل كرة مقصية فوق العارضة بشكل أشعل الجماهير في المدرجات كادت تمنح أصحاب الأرض التقدم.

وفي الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول تلقى بغداد بونجاح عرضية رائعة أمام خط المرمى الا أنه لم يفلح في توجيهها بمرمى منتخب قطر.

كما تلقى ياسين ابراهيمي تمريرة ساحرة في الدقيقة 35 من عمر المباراة الا أن وضعها بغرابة في يد حارس قطر.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي..

"سعد الشيب، عبد الكريم حسن، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، كريم بوضياف، همام الأمين، بسام الراوي، بوعلام خوخي، إسماعيل محمد، المعز علي".

بينما جاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي..

"رايس موبولحي، حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بن العمري، عبد القادر بدران، زكرياء دراوي، سفيان دبكة، ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح".

يدخل منتخب قطر المباراة بعد تجاوز الإمارات بخماسية نظيفية في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب في واحدة من أقوى العروض التي قدم فيها العنابي مستوى متميز.

فيما عبر المنتخب الجزائري بصعوبة بالغة نظيره المغربي بضربات الجزاء في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

ويعول منتخب قطر الكثير على جماهيره التي ستزحف لملعب المباراة بعدما أعلنت اللجنة المنظمة نفاد التذاكر نهائياً المخصصة للقاء وجماهير الفريقين.

ويأمل مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر في حسم نقاط المباراة لصالح بلاده في ظل التألق غير العادي لعدد من لاعبيه أبرزهم يوسف بلايلي وياسين براهيمي، وبغداد بونجاح.

فيما يعتمد بشكل كبير المدرب الإسباني فليكيس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر على لاعبه المعز علي في فك شفرات الجزائر.

ويلتقي الفائز من مباراة قطر ضد الجزائر اليوم نظيره التونسي الذي تجاوز الفراعنة في المباراة التي أقيمت اليوم في نفس الدور.