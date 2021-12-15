/666395/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-الجزائر-وقطر-بكأس-العرب

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين المنتخب القطري والجزائري، في لقاء يجمع بين الفريقين في دور نصف نهائي لبطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت أحداث الشوط الأول على ضغط الفريقين، والإنسدال على الكرة في منتصف الملعب، والإنضباط من قبل دفاعي الفريقين.

أهدر المنتخب الجزائري العديد من الفرص ولكن كان لـ ياسين إبراهيمي الحظ الأوفر له في نهاية الشوط بكرة منفرد على مرمى المنتخب القطري، ولكن تألق الحارس يحرم رفاق ياسين من الإحتفال بالهدف الأول.

تشكيل الجزائر أمام قطر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة، بدران، جمال بلعمري، إلياس شتي

خط الوسط: دراوي، بن دبكة، يوسف بلايلي

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، مزياني، بغداد بونجاح

تشكيل منتخب قطر أمام الجزائر:

حراسة المرمى: سعد عبد الله الشيب

خط الدفاع: إسماعيل محمد، بسام هشام الراوي، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن فضل الله

خط الوسط: همام الأمين أحمد، حسن خالد الهيدوس، كريم بوضياف

خط الهجوم: عبد العزيز حاتم، المعز علي عبد الله، أكرم حسن عفيف

تصريحات كارلوس كيروش بعد خروج مصر من نصف النهائي

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الحظ ساعد تونس اليوم من أجل الصعود لنهائي كأس العرب.

وأضاف خلال تصريحات عبر المؤتمر الصحفي بعد المباراة "المباراة كانت بالحظ من جانب واحد فقط، ,أتمنى التوفيق لهم في المباراة النهائية".

وزاد "لم يكن يومنا من أجل الفوز اليوم خلال المباراة والحظ جاء لهم في الدقيقة الأخيرة وهذا هو حال كرة القدم".

وواصل "تونس لها أسلوب معين وطريقة لعب وتتماشى معهم، ولهم مميزات كبيرة للغاية، والأخطاء واردة في كرة القدم وسنحت لنا بعض الفرص من أجل التسجيل ولم نوفق".

وأكمل "مروان حمدي قدم مباراة جيدة، ولا تعنيني الإحصائيات الخاصة بالركلات الركنية، وكانت لدينا فرص كبيرة وهم أكثر حظاً، ولن أقول أنهم لا يستحقون الفوز، وكنا نستحق تسجيل الأهداف أيضا".