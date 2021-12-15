/666397/تعدوا-عليه-بأسلحة-نارية-القبض-علي-أشخاص-هاجموا-مدير-مكتب-التموين-بمركز-بدر-بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بتهمة الشروع في قتل مدير مكتب التموين بمركز بدر، «مفيد خضر» قاموا بأطلاق النار علية، وذلك خلال خروجه من منزله بمدينة كوم حمادة، ونتج عن ذلك إصابته بتهتك في الآذن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض علي ثلاثة متهميتن قاموا بتعدي علي مدير مكتب التموين بمركز بدر

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة ومساعد وزير الداخلية ،إخطارا، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بورود بلاغا من مستشفى كوم حمادة العام يفيد بوصول «مفيد خضر» إلى المستشفى مصابا بتهتك فى الأذن، بسبب إطلاق شخص مرتدي نقاب مجهول الهويه عليه طلقة رصاص،

القبض علي المتهمين

الفحص والتحريات كشفت الأجهزة الأمنية علي هوية ثلاث متهمين، وعلي الفور تم القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر اليوم عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل فشل في اغتصابه فقتله إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى حول اعدامه، وقد قررت النيابة العامة بإحالة الجريمة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أمر الأحالة

والجدير بالذكر أن جاء أمر الأحاله إلى مجموعة من أدلة الثبوت تتمثل في اعترافات "فيصل عبد العزيز" والد الضحية والذي أشار أنه تقدم ببلاغ يؤكد فيه غياب نجله "فهد" البالغ من العمر 8 سنوات، بعد خروجه من المنزل لشراء حلوى له، وبإجراء الشرطة تحرياتها أتضح أنه تم مشاهدة الطفل قبل اختفائه يسير بصحبه سائق توك توك يدعى "محمود.م" فأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترفا بارتكابه الواقعة.

حيث إنه كان يأتي من حين لآخر لزيارة شقيقته التي تقيم على بُعد عدة أمتار من منزل الطفل الذي يعرفه لكونه كان يصطحبه إلى المدرسة أغلب الأوقات، ويوم الواقعة قابل الطفل في الشارع وقام بستدراجه بحجة شراء بعض الحلوة له واصطحبه لمنزل مهجور وحاول التعدي عليه جنسيا واغتصابه ولكن الطفل قاومه فقام بقتله.