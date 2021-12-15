كيروش: ارفعوا رؤوسكم أيها الشباب «منتخب مصر».. فأنتم تستحقون الأفضل «صور»

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حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على دعم لاعبي منتخب الفراعنة، بعد الخسارة أمام تونس بنصف نهائي كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

رسالة كيروش للاعبي المنتخب

وقال كيروش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نفوز أو نتعلم، ارفعوا رؤوسكم أيها الشباب، فأنتم تستحقون الأفضل".

وأضاف: "لسوء الحظ، فإن آلهة كرة القدم لم يكونوا في جانبنا، سننمو أقوى وأفضل".

واختتم: "أنا فخور بكم أيها اللاعبون وطاقم العمل، شكرا لكم".

ويلتقي المنتخب الوطني، مع الخاسر من مباراة الجزائر وقطر، في نصف نهائي كأس العرب، على المركز الثالث في البطولة.

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس.

اختتم عمرو السولية قائد المنتخب الوطني مشهد ختام المباراة، بتسجيل الهدف الوحيد والفوز لتونس في شباك محمد الشناوي حاريس عرين الفراعنة.