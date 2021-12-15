/666403/رضا-عبد-العال-منك-لله-ياكيروش-دا-مش-وقت-فلسفه

وجه لاعب المنتخب الوطني السابق رضا عبد العال، العديد من الإنتقادات للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وخرج رضا عبد العال على منصته عبر تطبيق يوتيوب، بعد مباراة مصر وتونس، وهاجم فيها وانتقد كارلوس كيروش على نتيجة مباراة اليوم بكأس العرب.

وقال رضا: "من البداية قبل انطلاقة المباراة كنت واثق من خسارة منتخب مصر امام تونس".

وزاد: "تشكيل منتخب مصر من البداية ليس الأفضل في وجود القائمة ببطولة كأس العرب".

وأضاف: "كيروش بيتفلسف في التبديلات والتشكيل، ودا منتخب مش نادي، ومفيش وقت للفلسفه".

واختتم: "منك لله ياكيروش.. أحمد رفعت أزائ ميشاركش النهارده ؟

نتيجة مباراة مصر وتونس

انتهت أحداث مباراة مصر وتونس، بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاجة، في لقاء جمع بين الفريقين، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

شهدت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، على ضغط من قبل الفريقين، في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات المنتخبين كانت بالمرصاد في اللقاء.

أجرى المنتخب التونسي التغير الأول في المباراة والإضطراري، في اللقاء بخروج مدافع نسور قرطاجه في الدقيقة الـ 40 بخروج ياسين مرياح، ودخول محمد بن رمضان.

أهدر المنتخب الطني، أخطر هجمات المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر اللقاء، عن طريق حسين فيصل المنفرد على المرمى، ولكن حكم الراية يرفع راية في النهاية بداعي التسلل على زيزو مرر الكرة لحسين فيصل.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني في المباراة بالعديد من الفرص للفريقين، لتمنح الفريقين فرص ذهبية لتسجيل أول أهداف المباراة.

شهدت الربع الساعة الثانية من الشوط الثاني، على أخطر فرص المباراة، للمنتخب المصري، والتي كان على رأسها مصطفى فتحي ومروان حمدي، والتي سددها مصطفى فتحي بقوة أعلى مرمى تونس.

اختتم عمرو السولية قائد المنتخب الوطني مشهد ختام المباراة، بتسجيل الهدف الوحيد والفوز لتونس في شباك محمد الشناوي حاريس عرين الفراعنة.