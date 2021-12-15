/666404/اتصالات-النواب-تشيد-بالتعاون-بين-مصر-واستونيا-في-مجال-التحول-الرقمي

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها حيث أشادت بالتعاون الذي سيقام بين مصر واستونيا في مجال التحول الرقمي.

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وقالت سوف نحظي بفرصة عظيمة من خلال هذا التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة لخبرة استونيا وريادتها في علم التكنولوجيا الرقمية فهذا سيساعد في استراتيجية بناء مصر الرقمية بالإضافة إلى خبرة استونيا في تطبيقات الحكومة الإلكترونية مما يخدم علي تنفيد خطة نقل الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية.

اتصالات النواب تشيد بالتعاون بين مصر واستونيا في مجال التحول الرقمي

كما صرحت "محروس" قائلة وهناك أيضا خطة تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم الهدف الرئيسي لمصر الرقمية ولابد من وجود حملة توعوية للمواطنين لمواكبتهم التغيير وإعلامهم بأسس المنظومة الرقمية الجديدة التي تتيح لهم الخدمات الاجتماعية والحكومية من تموين وتأمينات اجتماعية وغيرهم من كل ما يلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل فنمو وتنمية البنية التحتية لا يكترث فقط ع المشاريع بل شاهدنا التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وإدخاله في كافة المجالات وأستشهد بذلك إجتماع سيادة الرئيس اليوم مع الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجي بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه وأعتقد أننا نشهد طفرة حاليا علي كافة المستويات.