سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى

جدة - نرمين السيد - وشهدت الإسكندرية، منذ صباح أمس الثلاثاء، أجواء ممطرة ونشاط فى الرياح، وارتفاع الأمواج، بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى التى تضرب المدينة الساحلية، وتستمر لمدة 5 أيام.

وكان محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرر فى وقت سابق اليوم، تعطيل الدراسة غدا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب، لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وفى ذات السياق، رفعت شركة الصرف الصحى الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيئ بـ48 ساعة، وتم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، تحسبا لأى تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

كما يستمر عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.