غدًا.. إطلاق مبادرة الرئيس نور حياة لمكافحة مسببات ضعف الإبصار بأسوان

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة أسوان غداً الخميس، إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين، مع إعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.





وأشاد السكرتير العام لمحافظة أسوان حازم عزت -خلال الاجتماع التحضيرى الذى عقدته محافظة أسوان مع وفد صندوق "تحيا مصر" اليوم الأربعاء- بدور صندوق "تحيا مصر" لتنفيذ مبادرة "نور حياة" التى تستهدف جميع المواطنين المستحقين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن هناك تعاونا مستمرا ومتواصلا مع صندوق "تحيا مصر" عبر تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى قطاعات العمل العام المختلفة على أرض المحافظة، فضلاً عن توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً اجتماعياً وصحياً، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة المعيلة.

وأشار إلى ترحيب المحافظة الشديد بتنفيذ هذه المبادرة الإنسانية لخدمة المواطنين بمختلف القرى والمدن والمراكز بما يساهم بالتالى فى توفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم بالشكل المطلوب، وأوضح أن هناك توجيهات مباشرة من محافظ أسوان لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتنفيذ المبادرة على الوجه الأكمل حيث تم إعطاء التعليمات للجهاز التنفيذى بالتنسيق مع فريق عمل المبادرة لتذليل أى عقبات وتسخير كافة الإمكانات ليقوم فريق المبادرة بمهامه بكل سهولة ويسر.

ولفت "عزت" إلى أن المبادرة ستجرى الكشف الطبى على كافة الحالات المستهدفة، مع تنظيم قوافل طبية بمراكز الشباب بالمحافظة للكشف على المواطنين غير القادرين بالمجان.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال أولى قوافل المبادرة صباح الغد بمركز شباب الشلال على أيدى فريق يضم 4 أطباء متخصصين و5 أطقم التمريض وأخصائى بصريات وصيدلى ومهندس أجهزة طبية، وسوف يتم إجراء المسح الطبى والتشخيص المبكر لمسببات ضعف الإبصار، مع صنع النظارات الطبية بالمجان داخل القافلة وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى لمستشفى أسوان العسكرى وذلك بهدف إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية.