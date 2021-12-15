مساء dmc يستعرض أحوال الطقس.. ورامى رضوان يحذر: البسوا تقيل «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأشار رضوان إلى أن هيئة الأرصاد الجوية، دعت المواطنين إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر.

وكانت الأرصاد، قد كشفت عن أجواء متقلبة فى الطقس وانخفاضات شديدة فى درجات الحرارة، قائلة: إن البلاد ستشهد انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة خاصة الصغرى، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 10 درجات.

وحذرت الأرصاد، من شبورة تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.