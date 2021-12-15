/666405/الجزائر-تشق-طريقها-لنهائي-كأس-العرب-على-حساب-قطر

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين المنتخب القطري والجزائري، في لقاء دور نصف نهائي لبطولة كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف لمحاربي الصحراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت أحداث الشوط الأول على ضغط الفريقين، والإنسدال على الكرة في منتصف الملعب، والإنضباط من قبل دفاعي الفريقين.

أهدر المنتخب الجزائري العديد من الفرص ولكن كان لـ ياسين إبراهيمي الحظ الأوفر له في نهاية الشوط بكرة منفرد على مرمى المنتخب القطري، ولكن تألق الحارس يحرم رفاق ياسين من الإحتفال بالهدف الأول.

أهداف المباراة

وافتتح المنتخب الجزائري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، عن طريق جمال بن العامري، من خلال ركلة ركنية للجزائر على يمين مرمى قطر، نفذها يوسف البلايلي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاءأبعدها الحارس سعد الدوسري بشكل سئ للغاية إلى حدود منطقة الجزاء حيث وجدت متابعة من حسين بن عيادة بتسديدة مباشرة إصطدمت برأسة جمال بلعمري سكنت الشباك الخالية.

وعاد المنتخب القطري في نتيجة المباراة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة عن طريق المعز علي، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق إسماعيل محمد إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها محمد مونتاري برأسية قوية إصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

واختتم الدولي الجزائري يوسف البلايلي قائد منتخب محاربي الصحراء، أهداف المباراة، في الدقيقة السابعة عشر من عمر الوقت البدل الضائع من المباراة، من خلال ضربة جزاء سددها، وتصدى لها حارس المنتخب العنابي، وتابعها بلايلي ليسجل هدف الفوز وتذكرة بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

تشكيل الجزائر أمام قطر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة، بدران، جمال بلعمري، إلياس شتي

خط الوسط: دراوي، بن دبكة، يوسف بلايلي

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، مزياني، بغداد بونجاح

تشكيل منتخب قطر أمام الجزائر:

حراسة المرمى: سعد عبد الله الشيب

خط الدفاع: إسماعيل محمد، بسام هشام الراوي، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن فضل الله

خط الوسط: همام الأمين أحمد، حسن خالد الهيدوس، كريم بوضياف

خط الهجوم: عبد العزيز حاتم، المعز علي عبد الله، أكرم حسن عفيف