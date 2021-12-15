/666409/تاريخ-مواجهات-مصر-وقطر-قبل-لقاء-السبت-بكأس-العرب

يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب القطري، السبت المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع، ببطولة كأس العرب 2021، على ملعب 974 بالدوحة، في الساعة الثانية عشر مساء السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد لقاء السبت القادم بين المنتخبين المصري والقطري هو اللقاء السابع الذي يجمع المنتخبين حيث كانت أولى المواجهات في نوفمبر 1989 بالدوحة وانتهى اللقاء بفوز المنتخب المصري بهدفين دون رد، وكان اللقاء الثاني الذي جمع المنتخبين في أكتوبر عام 2000 بالدوحة أيضاً وانتهىت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات مصر وقطر

وتعادل المنتخب المصري مع نظيره القطري بهدفين لكل منهما في اللقاء الثالث الذي جمعهما في ديسمبر 2001 بالدوحة، وأقيم اللقاء الرابع الذي جمع الشقيقين في مصر بمدينة بورسعيد وانتهى بفوز تاريخي للفراعنة بستة أهداف نظيفة.

وجاء لقاء الفريقين في يوليو 2005 بمدينة لوزان السويسرية وكان اللقاء في إطار دورة ودية دولية وانتهى بفوز المنتخب المصري بخمسة أهداف نظيفة وأحرز أهداف المنتخب محمد أبو تريكة وعمرو زكي وأسامة حسني تحت قيادة المعلم حسن شحاتة الذي كان يستهل مشواره مع المنتخب وقتها.

آخر لقاء بين مصر وقطر

وألتقى المنتخب المصري مع المنتخب القطري في آخر مواجهة بين الفريقين، في لقاء ودي في السادس عشر من ديسمبر 2010، بمدينة الدوحة والتي انتهت فيه نتيجة المباراة، بهدفين مقابل هدف للمنتخب العنابي.

ويتبين مما سبق أن المنتخب المصري له اليد العليا في مواجهاته مع شقيقه القطري حيث لم يستطع المنتخب القطري الأول تحقيق الفوز على المنتخب المصري في آي مواجهة، بينما تملك قطر فوزاً واحداً على المنتخب المصري ولكن على المستوى الأوليمبي حيث فاز العنابي الأوليمبي على نظيره المصري بهدف دون رد أحرزه مبارك مصطفى في إطار مباريات الدور الأول لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأوليمبية "برشلونة 1992".

السقوط بالمربع الذهبي

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط المنتخب القطري أمام منتخب الجزائر، بطل القارة الأفريقية، في لقاء نصف نهائي كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف.