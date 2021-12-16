المتحدثة باسم منتدى شباب العالم تكشف سبب مد فترة التسجيل «فيديو»

وأوضحت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc:
وتابعت: "الإقبال السنة دى كبير جدا، والأعداد كانت بتزيد كل سنة وده أكبر دليل على نجاح المنتدى وإحنا هنقلل الأعداد السنة دى شوية عن السنين اللى فاتت عشان يبقى فى مساحات تباعد اجتماعى بس هيكون فى مساحات أكبر لتعليقات أكبر".
وأضافت أن أهم الموضوعات التى تأتى على رأس أجندة المنتدى هى ما يتعلق بمستقبل الطاقة وريادة الأعمال عقب جائحة كورونا فضلا عن محاور التغيرات المناخية للخروج بتوصيات من الجلسات النقاشية للاستفادة منها فى تنظيم مصر لـ"كوب27".
وأوضحت أن المنتدى يناقش أزمة كورونا، وشكل العالم بعد الجائحة، كما يتم التطرق للحديث عن مستقبل الطاقة ومستقبل ريادة الأعمال والعالم بعد فيروس كورونا، وكذلك التغيرات البيئة.
وواصلت المتحدثة الرسمية باسم منتدى شباب العالم: "إحنا راجعين بقوة والمحاور السنة دى هتكون مختلفة عشان بترسم شكل العالم بعد الجائحة هيكون عامل إزاى، وهيتم مناقشة التنمية حق من حقوق الإنسان، يحضر موهوبون من مختلف دول العالم".
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